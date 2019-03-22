Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Trump'ın Açıklamalarına Tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Trump'ın Açıklamalarına Tepki

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki göstererek "Yani bir ülke, başka bir ülkenin toprağını uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal edecek, 50 seneyi geçerse de orayı kazanabilir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Trump'ın Açıklamalarına Tepki, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa ŞentopABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri  açıklamasına tepki göstererek  "Yani bir ülke, başka bir ülkenin toprağını uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal edecek, 50 seneyi geçerse de orayı kazanabilir. Zaman aşımıyla kazanma gibi bir şeyden bahsediyor adeta. ABD, uluslararası hukuk kararını tanımıyor." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kartal İmam Hatip Lisesi Uluslararası Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen Kartal Hukuk Sempozyumu'nda konuştu. Şentop, Golan Tepeleri hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Mustafa Şentop, "Dün ABD Başkanı Trump, 'Aradan 52 yıl geçti, artık Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu tanımamız gerekebilir.' gibi bir laf ediyor. Yani bir ülke, başka bir ülkenin toprağını uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal edecek, 50 seneyi geçerse de orayı kazanabilir. Zaman aşımıyla kazanma gibi bir şeyden bahsediyor adeta. ABD, uluslararası hukuk kararını tanımıyor. Çünkü bu belli güç dengeleri içerisinde oluşturulmuş bir kurul. 1981'de ABD'de o kararı veto etmemiş. Bugün elinde bir güç ve imkan olduğunu düşünüyor. O kuralı, yapay sabiteyi pişirip yiyebiliyor. Mekkeli müşriklerin kendi yaptıkları putları acıktıklarında yemesi gibi. Eğer devletin ötesinde bir alana taşıyamıyorsanız hukukun temel prensiplerini o zaman onu acıktığınızda yiyebilirsiniz. Şimdi Trump 1981'de pişirilen kuralı acıktığında yiyebiliyor" dedi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:52 Kaynak: DHA

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