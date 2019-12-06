Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(TBMM Genel Kurulunda 2020 yılı bütçe görüşmeleri) Hayırlı olmasını...
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop: '(TBMM Genel Kurulunda 2020 yılı bütçe görüşmeleri) Hayırlı olmasını... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(TBMM Genel Kurulunda 2020 yılı bütçe görüşmeleri) Hayırlı olmasını...

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(TBMM Genel Kurulunda 2020 yılı bütçe görüşmeleri) Hayırlı olmasını diliyorum, inşallah 20 Aralık'ta sonuçlandırıp bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe koymuş olacağız."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(TBMM Genel Kurulunda 2020 yılı bütçe görüşmeleri) Hayırlı olmasını diliyorum, inşallah 20 Aralık'ta sonuçlandırıp bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe koymuş olacağız."

Mustafa Şentop, Aralık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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