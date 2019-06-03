TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da
23 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:33 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Hayrabolu
Belediye Başkanı Osman İnan
'ı ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 31 Mart yerel seçimlerinde Hayrabolu Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Parti
'li Osman İnan'nı tebrik ziyaretinde bulundu.
Şentop'u belediye önünde Kaymakam Mehmet Sülün
, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, belediye meclis üyeleri, partililer ile vatandaşlar karşıladı.
Şentop, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan ile Hayrabolu ilçesine yapılacak projeleri inceleyip ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı, şeref defterini imzaladı.
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