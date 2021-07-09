TBMM Başkanı Şentop, restorasyonu tamamlanan tarihi Güzelköy Camisi'nin açılışını yaptı (1) - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 14. yüzyılda yaptırılan ve restorasyonu Büyükşehir Belediyesince tamamlanan Osmanlı yapısı Güzelköy Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Şentop, Tekirdağ programı kapsamında ilk olarak Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret ederek "okul protokolü imza töreni"ne katıldı.

Şentop, burada yaptığı açıklamada, Çorlu ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler İlkokulunun tamamlanamamış kısımlarının sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle tamamlanacağını söyledi.

Tekirdağ'ın yeni okullara ihtiyacı olduğunu ifade eden Şentop, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından Marmaraereğlisi ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 24 derslikli Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulunun yeniden yapılması için hazırlanan protokolü imzalayan Şentop, "İnşallah okulumuz en kısa sürede tamamlanır, hayırlı olsun." dedi.

Ardından Şarköy ilçesine geçen Şentop, cuma namazının ardından Şarköy Tarihi Güzelköy (Melen) Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, restorasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere herkese teşekkür etti.

Camileri inşa etmenin kolay olmadığını, bunun da Kur'an-ı Kerim'de ayette anlatıldığını belirten Şentop, "Bize bırakılan tarihi eserleri inşa ve imar etme, tekrar kullanılabilir hale getirme faaliyetlerini Cenab-ı Hak inşallah nasip eder." diye konuştu.

Kendisinin de Tekirdağlı olduğunu, çocukluğunda Uçmakdere taraflarına geldiğini ancak Güzelköy'e daha önce gelmediğini anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Bu cami şüphesiz zaman içerisinde hasar görmüş, imar edilmiş, inşa edilmiş ama bu cami Trakya'da, Avrupa yakasında eski tabirle Rumeli'de Osmanlı Devleti'nin ilk eserlerinden birisi. 1357 yılında Süleymanpaşa babası Orhan Gazi'nin talimatıyla bu yakaya, Balıkesir civarından geliyor. Bir talimat alıyor, bu talimatla çalışmaları başlatıyorlar. Tabi denizi nasıl geçecekler o günün şartlarında, imkanlar yok. Sal yapıyorlar. Önce küçük sallarla keşif için gidip gelenler oluyor. Daha sonra Süleymanpaşa önderliğinde yaklaşık 80 kişilik grupla geçiyorlar Gelibolu tarafına, Çimpe'ye. ve o kaleyi fethediyorlar. Arkasından yavaş yavaş Gelibolu'nun ve bu bölgenin fethi başlıyor. Bu fethettikleri yerlerde de kendi medeniyetimizin, kültürümüzün dünya görüşümüzün eserlerini ve işaretlerini bırakıyorlar."

Güzelköy Camisi'nin önemi

Şentop, Güzelköy Camisi'nin sadece bir cami ve tarihi eser olması hasebiyle değil, Trakya'da, Rumeli'de Türklerin başlangıç eserlerinden biri olması dolayısıyla ayrı, sembolik bir önemi olduğunu dile getirdi.

"Ayasofya Camii ibadete açıldı tekrar. Ama açılmadan önce Ayasofya'nın da açılmasına vesile olan basamak teşkil eden adımlardan bir tanesi, bu caminin inşaasıdır" diyen Şentop, "Bu bakımdan ben tüm ecdadımızı, başta Süleymanpaşa olmak üzere, Trakya'nın, Rumeli'nin fethinde büyük emekleri olan Gazi Murad Hüdavendigar'ı ve o günden bugüne kadar şehitlerimizi, gazilerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin komutanlarını, askerlerini, bu toprakları vatan kılmak için mücadele etmiş herkesi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.