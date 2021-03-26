TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin terörle mücadelesini AA'ya değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AYŞE YILDIZ/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı başarılı operasyonlarla terör örgütlerini yurt içinde faaliyet yapamaz hale getirdiğini belirterek "Terör örgütleri, Türkiye'nin sınırında Irak'ta ve Suriye'de yönetim boşluğundan faydalanarak konuşlanmaya çalışıyorlardı. Türkiye sınır ötesi harekatlarıyla da bunların önünü kesti." dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 25 Mart'ta gerçekleştirilen "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı"na ev sahipliği yapan Şentop, Türkiye'nin terörle mücadelesini AA muhabirine değerlendirdi.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yapılan operasyonlarla başarılı sonuçlar elde edildiğini vurgulayan Şentop, "Türkiye, son zamanlarda yaptığı operasyonlarla terör örgütlerini sınır içerisinde faaliyet yapamaz hale getirdi ve ülke içerisinden insan kaynağı desteğini kuruttu. Bunun dışında terör örgütleri, Türkiye'nin sınırında Irak'ta ve Suriye'de yönetim boşluğundan faydalanarak konuşlanmaya çalışıyorlardı. Türkiye, sınır ötesi harekatlarıyla da bunların önünü kesti. Özellikle Suriye'de oluşturulan koridorlarla orada kurulmak istenen bir garnizon yapay terör devletinin oluşumunu imkansız hale getirdi." diye konuştu.

"Terör örgütleri barınamaz hale getirildi"

Irak'ta da yürütülen operasyonlarla terör örgütlerinin barınamaz hale getirildiğine dikkati çeken Şentop, terör örgütlerini bulundukları yerde ortadan kaldırmaya yönelik başarılı operasyonlara imza atıldığını dile getirdi.

Şentop, diplomasi boyutunda da Dışişleri Bakanlığının ve Parlamentonun önemli çalışmaları bulunduğunu aktardı. Parlamento bazında toplantılar, müzakereler yapıldığını anlatan Şentop, "Terörün en önemli boyutu da onlara en azından manevi anlamda arka çıkan, destek veren bazı devletlerin varlığı. Uluslararası terör örgütlerinin bazı büyük devletlerden cesaret alarak varlıklarını korudukları, sürdürdükleri kanaatindeyim. Bu bağlantıların da kesilmesi lazım. Bir taraftan muhataplarımızı buna ikna etmeye çalışırken bir taraftan da bunları ifşa, deşifre eden bir tavır, tutum içerisinde hareket ediyoruz." diye konuştu.

"Parlamento ülkeler arası ilişkileri pekiştirmede rol oynuyor"

Şentop, ülkeler arası ilişkileri pekiştirme yönünde de Parlamento olarak Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Parlamenter diplomasinin daha kolay geliştirilebilen irtibatlar, ilişkiler ve müzakerelere ortam sağlama noktasında ufuk açıcı tarafı bulunduğunu aktaran Şentop, "Müzakereleri ve görüşmeleri daha serbest ortamda daha derinlikli olarak ele alma imkanı sağlıyoruz. Böylece devletimizin, hükümetimizin yürütmüş olduğu diplomasiye katkı sunan, onu destekleyen onu güçlendiren bir boyut teşkil ediyoruz." diye konuştu.

Parlamento Başkanları Konferansına katılımcı ülke sayısının artırılması hedefleniyor

Şentop, parlamento başkanları düzeyinde altı ülkenin katıldığı toplantıların dördüncüsünü başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplantıların 2017'de ilk defa İslamabad'da başladığını hatırlatan Şentop, ikincisini Tahran'da, üçüncüsünü İstanbul'da yaptıklarını, geçen sene ise salgın nedeniyle yapılamadığını dile getirdi.

Dördüncüsünü Antalya'da yaptıkları bu toplantıların beşincisinin ise gelecek yıl Rusya'da yapılacağına değinen Şentop, "Bu toplantıya katılan altı ülke Çin, Afganistan, Pakistan, İran, Rusya ve Türkiye. Ana başlığı da 'Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi.' Daha öncesi yapılan toplantılarda görüşmeleri ortaklaştıran çalışmalar yürütülmüştü. Hazırlanan deklarasyonlarda da çok geniş bir mutabakat sağlandığını görüyoruz." diye konuştu.

Genel olarak terör örgütleriyle mücadele ve terör örgütlerinin insan ve finans kaynakları üzerinde çalışma yapılabileceği konusunda müzakereler olduğunu aktaran Şentop, özellikle uyuşturucu ticaretinin de bu kapsamda değerlendirmesi konusunda görüşmeler olduğunu vurguladı.

Parlamento başkanları konferansı mahiyetinde bir zeminin kurumsallaştırılmasını, sekreteryası ve daimi bir yerinin olmasını arzu ettiklerini vurgulayan Şentop, "Bir taraftan da katılımcı ülkelerin sayısını artırmayı arzu ediyoruz. Bu yıl Irak'ı davet ettik. Katar'a da önermiştik, bir genel kabul var. Rusya'nın katılmasını önerdiği ülkeler var. Bunların bir kısmı Orta Asya Türk Cumhuriyetleri. Bunlarla da görüşülecek. Dünyada çok geniş bir coğrafyayı kapsayan nüfus olarak da dünya nüfusunun üçte birinden fazlasını kapsayan önemli bir toplantı." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı tartışmaları toplantıda görüşüldü

Tüm toplantıların bir bölümünü salgın konularına ayırmak zorunda kaldıklarına değinen Şentop, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde başlangıçta sağlık malzemelerinin temini konusunda bazı ülkelerde sıkıntılar yaşandığını, kimi ülkelerin başka ülkelerin sağlık malzemelerine el koyduğunu dile getirdi. Aşı üzerinde yürüyen tartışmalar olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Bir taraftan aşının dünyadaki tüm ülkelere, tüm halklara ulaştırılması yönünde yaşanan sıkıntılar var. Bir taraftan da dünyada üretilen tüm aşıların aynı standartta kabul edilmesi yönünde, aşı üzerinden siyaset yapılmaması konusunda birtakım tartışmalar var. Bu konular toplantımızda görüşülen önemli konular."