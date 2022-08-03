TBMM BAŞKANI ŞENTOP, LİBYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, LİBYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

03.08.2022 09:55

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa Guveyder'i TBMM'de ağırladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa Guveyder'i TBMM'de ağırladı. Şentop, konuk Meclis Başkanı'na 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'nin hasar gören yerlerini gezdirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa Guveyder ile bir araya geldi. Şentop, konuk Meclis Başkanı ile önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Şentop, Libya'nın Bint Bayeh bölgesinde petrol taşıyan araçtaki patlama nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişine atıfta bulunan Şentop, Türkiye için Libya, batısı, doğusu ve güneyiyle bir bütündür ve ayrılamaz. Biz tüm bölgelere ve kesimlere eşit mesafede duruyoruz ifadesini kullandı.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Parlamentolar arası ilişkilerin gelişmesinin, iki ülkenin iş birliğini her alanda ilerletmesine katkı sağlayacağını belirten Şentop, bu anlayışla geçen yıl nisan ayında tüm siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla TBMM'de oluşturulan Libya Dostluk Grubu'nun Libya'ya ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını kaydetti. Şentop, Libya'nın içinden geçmekte olduğu kritik dönemde istikrarı tehlikeye atacak adımlardan kaçınılması, bir güç boşluğu oluşmaması önemlidir. Bu süreçte tarafları itidale davet eden ortak mesajlar verilmesine ihtiyaç vardır. Biz, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libya'nın istikrarı, refahı ve huzuru için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulamak istiyorum dedi.

LİBYA'YA DAVET ETTİ

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa Guveyder de Türk ve Libya halkları arasında tarihi bağlar bulunduğunu ifade etti. Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için bütün diyalog kanallarının açık kalmasına dikkat ettiklerini kaydeden Agila Salih İsa Guveyder, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alan yeni hükümetin önceliğinin, ülkede parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını sağlama olduğunu söyledi, Türkiye'nin de barış ve istikrarın sağlanmasında Libya'ya desteğinin önemine işaret etti. Guveyder, TBMM Başkanı Şentop'u Libya'ya davet etti. Şentop, daha sonra konuk Meclis Başkanı ile 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'nin hasar gören yerlerini, Genel Kurul salonunu ve Meclis'in diğer alanlarını gezdi. (DHA)

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TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Guveyder ile görüştü TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Guveyder ile görüştü GÜNDEM / 2 Ağustos 2022 GÜNDEM / 2 Ağustos 2022
Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM BAŞKANI ŞENTOP, LİBYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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