Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulleri
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulleri

4 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold Radvan ve Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulleri, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold Radvan ve Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM Başkanı Şentop, makamında Radvan ve Nikolic'i kabul etti. Gazetecilerin görüntü almasından sonra görüşmeler basına kapalı devam etti.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
Moğolistan, Türkiye, Mustafa Şentop, Güncel
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