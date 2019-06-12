TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulleri
4 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold Radvan ve Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
, Moğolistan Ankara
Büyükelçisi Bold Radvan
ve Karadağ
Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM Başkanı Şentop, makamında Radvan ve Nikolic'i kabul etti. Gazetecilerin görüntü almasından sonra görüşmeler basına kapalı devam etti.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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