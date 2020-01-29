TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve...

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve..., System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı

Mustafa Şentop, Malatya, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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