TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve... - Son Dakika

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:22 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı
Son Dakika Ahbap Derneği, Elazığ'daki depremzedeler için 2 milyon lira topladı Enkazdan sağ çıkarılan Meriç Dişli'nin sözleri, izleyenleri derinden etkiledi Depremzedelere gönderdiği montunun cebinde emekli maaşını unuttu Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı