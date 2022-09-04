TBMM Başkanı Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

04.09.2022 09:35

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tören alanına gelmesi Çelenk sunumu Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması SİVAS - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Sivas'ta, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şentop ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Önder Özcan, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas milletvekilleri katıldı.

Şentop ve beraberindekiler, çelenk sunma töreninin ardından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika

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