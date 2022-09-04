Şentop ve beraberindekiler, çelenk sunma töreninin ardından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Şentop, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika

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