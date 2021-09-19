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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti İspanya'ya gitti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti İspanya'ya gitti

19.09.2021 16:11
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti İspanya'ya gitti, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya'ya gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya'ya gitti.

Şentop ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket etti.

Bugün İspanya'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar tarafından karşılanacak Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna büyükelçilikte yemek verilecek.

Ziyaretinin ikinci gününde, Küresel Uluslararası İlişkiler Merkezinde (IE) farklı düşünce kuruluşlarından uzmanlar ve IE'nin hocalarından oluşan bir grup katılımcıyla bir araya gelecek olan Şentop, daha sonra İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet ile görüşecek.

Şentop, Temsilciler Meclisi/Senato AB Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.

İspanya Senato Başkanı Ander Gil ile görüşecek olan Şentop, ardından ziyaretin son günü olan 21 Eylül'de Granada ve Cordoba'yı ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, 22 Eylül Çarşamba günü yurda dönecek.

Şentop'un İspanya ziyareti, 1994'ten sonra Meclis Başkanı düzeyinde bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Dönemin İspanya Senato Başkanı olan Pio Garcia-Escudero, Mart 2015'te TBMM'de ağırlanmıştı.

Temsilciler Meclisi, Mustafa Şentop, Parlamento, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti İspanya'ya gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti İspanya'ya gitti - Son Dakika
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