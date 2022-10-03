TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Malezya'ya gitti

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Malezya ve Endonezya'yı kapsayan resmi ziyaret için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur 'a gitti.

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Parlamento, Malezya, Güncel, Son Dakika

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