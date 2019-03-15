TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis'teki Siyasi Parti Grup Temsilcilerinin Yeni Zelanda'da...
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis'teki siyasi parti grup temsilcilerinin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili imza altına aldıkları ortak bildiride, "Bu menfur hadise, birkaç 'çılgın'ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve ne yazık ki bir...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ve Meclis'teki siyasi parti grup temsilcilerinin Yeni Zelanda
'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili imza altına aldıkları ortak bildiride, "Bu menfur hadise, birkaç 'çılgın'ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve ne yazık ki bir kısım politikacının ve medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucudur." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:42 Kaynak: AA
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