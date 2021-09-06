TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Viyana'ya gitti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Viyana'ya gitti.
Şentop ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, PAB 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.
Şentop ve beraberindeki heyet, 8 Eylül'de yurda dönecek.
Kaynak: AA
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