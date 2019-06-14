Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştu
Son Dakika Güncel Haber

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştu

4 saat önce

Yargı reformunun meclisten ne zaman geçeceğine ilişkin sorulan soruya cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere meclisin çalışacağını düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştu, System.String[]
Yargı reformunun meclisten ne zaman geçeceğine ilişkin sorulan soruya cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere meclisin çalışacağını düşünüyorum" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 13. yüzyılın büyük mühendisi Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'ni ziyaret etti. Sergideki tüm eserleri tek tek inceleyen Şentop, eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
"TEMMUZ AYINDA DA ACİL OLAN DÜZENLEMELERİ YAPMAK ÜZERE MECLİSİN ÇALIŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Yargı reformunun meclisten ne zaman geçirileceğine ilişkin soruya cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımız 30 Mayıs tarihinde Yargı Reformu Strateji Belgesi açıkladı. Bu bir çok konuda, özellikle temek haklarla ilgili, ifade hürriyetiyle ilgili konu başta olmak üzere, yargının hızlı işleyişiyle ilgili konular olmak üzere, bir çok çözümleri de içeren bir belgeydi. Bunların bir kısmı bakanlığımızın yapacağı düzenlemelerle işleyebilecek şeyler. Bir kısmı ise kanun düzenlemesi gerektiriyor. Meclis Normal olarak 1 Temmuz'da tatile giriyor. 1 Ekim'e kadar. Ben 2011 yılından beri meclisteyim. Hiçbir zaman 1 Temmuz'da tatile girdiğini görmedim. Mutlaka Temmuz ayında çalışır. Yoğunluğa göre Ağustos'ta çalışır. Bazen de Eylül'de daha erken çalışmaya başlar. Dolayısıyla ben Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere, bilhassa yargı reformuyla ilgili, aciliyeti olan hususlarla ilgili meclisin çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.
"PARTİLERİN UZLAŞABİLECEĞİ, ÜZERİNDE ANLAŞABİLECEĞİ BİR METİN OLMASI LAZIM" Yargı reformu paketi içerisinde infaz yayasının görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Şentop, "Onunla ilgili tabi bir çalışma yapmak lazım. Milliyetçi hareket Partisi'nin (MHP) sunmuş olduğu bir teklif var. Şu anda komisyonda. Fakat bu konuda bir çalışma yapıp, partilerin uzlaşabileceği, üzerinde anlaşabileceği bir metin olması lazım. Zaman zaman çalışılıyor. Fakat ne zaman gelebilir onu bilmiyorum" dedi. Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'nin de çok önemli olduğunu ifade eden Şentop, "Cezeri, 13. yüzyılın başlarında teknolojinin birçok alanında gelişmiş ilk eserleri yapan, çizimlerini yapan, formüllerini yazan bir büyük alim. Onun kitaplarında bahsetmiş olduğu, formüllerini vermiş olduğu eserlerin burada çalışan modelleri var. Bu bakımdan bilhassa görülmesi gerekir. Tüm öğrencilerimizi de bu müzeyi görmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Mustafa Şentop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'tan 31 Mart değerlendirmesi: AK Parti seçime kendi adaylarıyla gitseydi yüzde 95 kazanırdık İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:39:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]