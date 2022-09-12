Şentop: "Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Tüm Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz ve Velilerimiz İçin Hayırlı Olsun, Başarılar Getirsin" - Son Dakika
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Şentop: "Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Tüm Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz ve Velilerimiz İçin Hayırlı Olsun, Başarılar Getirsin"

12.09.2022 11:41
Şentop: "Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Tüm Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz ve Velilerimiz İçin Hayırlı Olsun, Başarılar Getirsin"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni eğitim- öğretim yılının açılışı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Okul çantalarını ilk kez hazırlayan minik öğrencilerimizin ve ilk ders zilini karşılayan gençlerimizin heyecan ve sevincini gönülden paylaşıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılı tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun, başarılar getirsin” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni eğitim- öğretim yılının açılışı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okul çantalarını ilk kez hazırlayan minik öğrencilerimizin ve ilk ders zilini karşılayan gençlerimizin heyecan ve sevincini gönülden paylaşıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılı tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun, başarılar getirsin" dedi.

TBMM Başkanı Şentop yeni eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Mustafa Şentop'un mesajı şöyle:

"Okul çantalarını ilk kez hazırlayan minik öğrencilerimizin ve ilk ders zilini karşılayan gençlerimizin heyecan ve sevincini gönülden paylaşıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılı tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun, başarılar getirsin."

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Kaynak: ANKA

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şentop: 'Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Tüm Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz ve Velilerimiz İçin Hayırlı Olsun, Başarılar Getirsin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şentop: "Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Tüm Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz ve Velilerimiz İçin Hayırlı Olsun, Başarılar Getirsin" - Son Dakika
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