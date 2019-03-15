TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Konuştu-2

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu terör saldırısını şiddetle lanetliyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Bazı mevkidaşlarım ile görüşmelerde bulunacağım bu gibi saldırıların yeniden gerçekleşmemesi ve teröre karşı ortak travırda bulunulması hususunda alınacak önlemler ve gösterilecek tepkiler konusunda görüş alışverişinde bulunacağım."

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