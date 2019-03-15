Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Konuştu-2

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Konuştu-2

56 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu terör saldırısını şiddetle lanetliyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Konuştu-2, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Bazı mevkidaşlarım ile görüşmelerde bulunacağım bu gibi saldırıların yeniden gerçekleşmemesi ve teröre karşı ortak travırda bulunulması hususunda alınacak önlemler ve gösterilecek tepkiler konusunda görüş alışverişinde bulunacağım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:42 Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu

Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:38:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Konuştu-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]