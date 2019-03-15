TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Konuştu-2
56 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu terör saldırısını şiddetle lanetliyorum.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Bazı mevkidaşlarım ile görüşmelerde bulunacağım bu gibi saldırıların yeniden gerçekleşmemesi ve teröre karşı ortak travırda bulunulması hususunda alınacak önlemler ve gösterilecek tepkiler konusunda görüş alışverişinde bulunacağım."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:42 Kaynak: DHA
Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez
Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak
Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu