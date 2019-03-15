Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı) Bu Acı Haber Karşısında...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı) Bu Acı Haber Karşısında...

41 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı) Bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani değerlere sahip olan herkesin tavrı derin bir nefret ve teröre karşı öfke olacaktır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı) Bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani değerlere sahip olan herkesin tavrı derin bir nefret ve teröre karşı öfke olacaktır. İslam'a karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve bazı Batılı yönetimlerin İslam karşıtı sorumsuzlukları ortadan kalkmadan bu terör olayları sona ermeyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Politika
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