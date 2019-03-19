TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda'daki Katliama Tepki Gösterdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda'daki katliama tepki gösterdiEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda'daki katliama tepki gösterdi



EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı.

Törende konuşan Mustafa Şentop, Yeni Zelanda'da cami içerisinde 50 Müslümanın katledilmesini eleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni Zelanda'da bir katliam yaşandı. gözü dönmüş bir cani, katil, ırkçı saldırdı ve Cuma Namazı için camide toplanan 50 Müslüman kardeşlerimizi katletti. Şahsi bir intikam veya mesele yok. Farklı ırklardan insanlar var ve hepsini tarıyor. Hazırlıklı gelmiş. Katledilenlerin ortak özelikleri sadece Müslüman olmaları. Burada gözü dönmüş bir katilin gerçekleştirdiği eylem değil. Bu teröristin zihniyetine zemin hazırlayan bir kültürel iklim var. Avrupa'da birçok politikacı veya köşe yazarı takımı İslam düşmanlığını körüklüyor. Avusturyalı bir senatör benzer şekilde açıklama yaptı ancak Avusturyalı bir genç senatöre yumurta atarak tepkisini gösterdi. Bütün insanlara ve inançlara saygı duyan kitle var ama öne çıkanlar; İslam düşmanlığını körükleyen, ırkçılığı körükleyen anlayışta olan insanlar. Bunların dünya barışı için tehdit olduğunu görüyoruz. Bir Türkiye düşmanlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına da dönüşüyor."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa; TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra; Edirne Valisi Erkem Canalp, AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ile davetliler katıldı.

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