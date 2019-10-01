Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden...

52 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için elbirliği yapmamızdır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için elbirliği yapmamızdır."

Mustafa Şentop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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