TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için elbirliği yapmamızdır.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:12 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için elbirliği yapmamızdır."
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