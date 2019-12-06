Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop ziyaretlerde bulundu
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'da bir dizi ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'da bir dizi ziyarette bulundu.

Bahçeşehir Koleji'nin Orhangazi ilçesindeki kampüs açılışına katıldıktan sonra cuma namazını İnegöl ilçesinde kılan Şentop, Bursa kent merkezindeki Ulu Cami'yi ziyaret etti, ibadethanenin tarihi ve iç mekanı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Koza Han'a geçen TBMM Başkanı, burada esnafla bir süre sohbet etti.

Temasları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesine de giden Şentop'u, Başkan Alinur Aktaş çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Heykel'de bulunan Valiliği ziyaretinde Vali Yakup Canbolat tarafından karşılanan Şentop, Valilik şeref defterini imzaladı.

Şentop son olarak Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan bilgi aldı.

AK Parti Bursa milletvekilleri de ziyaretlere eşilik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ziyaretlerde bulundu

Mustafa Şentop, Bursa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:27 Kaynak: AA
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