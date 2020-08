TBMM BAŞKANI MUSTAFA VE LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI EL-MESHRİ'DEN ORTAK BASIN TOPLANTISI - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop

Semih ÇALIŞKAN - İSTANBUL, -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri ile görüşme yaptı. Şentop ve El-Meshri görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri ile İstanbul'da bir araya geldi. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri ve heyeti görüşmeler için Yıldız'daki TBMM Başkanlık Ofisine geldi. Şentop ve Khalid EL-Meshri'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 40 dakika sürdü. Görüşmede, Libya Yüksek Devlet Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Saffan el-Mosori, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi İshak Gazel AK Parti İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler Osman Boyraz ve Halis Dalkılıç da bulundu. Görüşmelerin ardından Şentop ve El-Meshri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE LİBYA'DA MEŞRU HÜKÜMETE DESTEK VEREN TEK DEVLETTİR"Görüşmenin ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi: "Hem Libya'daki mevcut durum hakkında hem de yeni gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye başından beri Libyalı kardeşlerimizin güvenliği, istikrarı, Libya'da önce ateşkesin sağlanması daha sonra da iç barışın temin edilmesi yönünde kararlılıkla desteğini sürdürmektedir. Türkiye uluslararası hukuka göre Libya'da meşru hükümet ile ilişkide olan ve ona destek veren tek devlettir. Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu hükümetle, Türkiye anlaşmalar yapmıştır. Türkiye'nin Libya'da bulunmasının sebebi de uluslararası hukuka göre bu anlaşmalardır. Libyalı kardeşlerimizi bu bakımdan hem darbecilere hem Libya'daki istikrar ve iç huzuru bozmak için gayret gösteren kukla devletlere, taşeron devletlere, paralı askerlere, lejyonerlere Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz. Libyalı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN ÇAĞRITBMM Başkanı Şentop sözlerinin devamında, "Son günlerde Tobruk'taki meclisin başkanı Agila Salih ve Sarraç arasında bir ateşkes mutabakatı gerçekleşmiştir. Biz bunun gerçekten kalıcı olmasını Libya'da iç savaşın sona ermesi ve Libya'nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğünün sağlanması bakımından bir adım olmasını temenni ediyoruz. Buradan çağrımız Libya'da hukuka aykırı olarak uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin hukuka saygı göstermesini, Libya'daki meşru hükümete saygı göstermesini, onun kararlarına saygı göstermesini beklediğimizi ifade etmek isterim. En kısa zamanda ateşkesin sağlanması ve siyasi birliğin, iç barışın sağlanmasına yönelik temennimi de tekrar ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"ABLUKA VE SALDIRILARIN DURDURULMASI İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK ROL OYNAMIŞTIR"

Görüşme sonrası açıklama yapan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri, " Trablus'a uygulanan abluka ve saldırıların durdurulması için Türkiye büyük rol oynamıştır. Bu saldırılar tamamen sona ermiş değil ancak Türkiye'nin çabaları sonucu şu an iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye her zaman Libya'da barıştan yana, barışçı bir çözümün bulunmasından yana olduğunu ve ateşkesin daimi olması için çaba harcadığını özellikle başka ülkelerin bunu istemediğini söyleyebilirim. Biz Libya Devlet Yüksek Konseyi olarak her zaman diyalog için hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda Temsilciler Meclisi ile birlikte çalışmalarımız var. Şu an görev için hazır bekleyen bir ekibimiz var. Bu saldırıları durdurmak için Libya Yüksek Devlet Konseyi'nin nasıl bir tavır aldıysa tabii ki diyalog içinde barış içinde aynı tavrı sürdürmektedir. Türkiye nasıl iyi bir tutumla, azimle bu saldırıların durdurulmasında rol aldıysa yine aynı şekilde barışın sağlanması için de Türkiye'nin bu rolü üstleneceğini iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.