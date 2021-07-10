Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop Şarköy Kaymakamlığı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Bir dizi ziyaretler için ilimize gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet ile Şarköy Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım ve Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya'dan, Şarköy ilçemizin durumu hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop Kaymakamlık ziyaretinin ardından Şarköy Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.