TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan yerleşkesinde akademisyenler ve öğrenciler ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, "Üniversitelerin 3 görevi vardır. Eğitim-öğretim, bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve yerelin problemlerini çözmek. Eyalet Valimiz Şukayev ile beraber bunu da yakaladık. Şükür Allah'a ki üniversitemiz Türkistan halkına açıldı. Türkistan halkının istihdamı için, istihdam alanı oluşturmak için birçok faaliyeti beraber yürütmekteyiz. Cumhurbaşkanımız bizden tek bir şey istemişti. Kaliteyi artırın demişti. Bu nedenle pandemi döneminde her ay 5 tıp hocasını ülkemize götürdük. Orada bilimsel faaliyetlerde bulundular ve buraya geldi" dedi.

"2020 yılında spor alanında öğrencilerimiz 236 madalya almıştır"

2020 yılı QS sıralamasında üniversitenin 36 basamak atlayarak ilk 200'e girdiği bilgisini veren Prof. Dr. Şimşek, "Üniversiteyi 3 yıl içerisinde ilk 100'e sokacağız. 2020 yılında spor alanında öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası alanda 86'sı altın, 70'i gümüş ve 80'i bronz olmak üzere 236 madalya almıştır. Ben ilk zamanlarda bu arkadaşlarıma tablet hediye ediyordum ama artık yetişemez hale geldiğim için o hediyeden de vazgeçtik çünkü çok büyük para gidiyor. Almata'da yerleşik olarak bulunan Avrasya Enstitümüz, Kazakistan'ın ve Türk dünyasının önemli araştırma merkezlerindendir. Bu enstitümüzde farklı devletlerden çok sayıda ilim adamları raporlar hazırlamakta, projeler yapmakta ve 4 dilde raporlar yayınlamaktadır. Hazırlanan her bir rapor dünyada karar verme mekanizması bulunan 5 bin adrese gönderilmektedir" diye konuştu.

"Üniversitesinin kuruluşundan 30 yıl sonra sizlerin arasında bulunmak memnuniyet verici"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop ise Aralık ayının 16'sında Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatarak, "Bu tarih 16 Aralık aynı zamanda Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıdığı gündür. Türkiye, Kazakistan'ın bağımsızlığını aynı gün birkaç saat içerisinde tanımış ve bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Bununla da yetinmemiş zaman kaybetmeden diplomatik ilişkileri tesis etmiştir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 1991 yılında imza attığı tarihi kararıyla, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre önce Türkistan Devlet Üniversitesi olarak temelleri atılan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin kuruluşundan 30 yıl sonra akademisyenleriyle, öğrencileriyle buluşmak, sizlerin arasında bulunmak fevkalade memnuniyet verici" açıklamalarında bulundu.

"Üniversite bünyesinde Türkiye Türkçe'si eğitiminin güçlendirilmesi önem arz etmektedir"

Üniversitenin temel amaçlarından birisinin Türk dünyasını temsil eden çeşitli halkların birbirini daha iyi tanıması olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şentop, "Birbirimizin konuştuğu dili anlamak, öğrenmek, söyleyiş farklılıklarını tanımak ve telaffuzun arkasındaki ortak kelime hazinemizin bulunduğunu görmek çok önemlidir. Bu sebeple Türkiye'den buraya öğrenim görmeye gelen her öğrenciye Kazakistan Türkçe'sini öğrenmesini tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde üniversitede okuyan öğrencilerin ve akademik personelin Türkiye Türkçe'sini öğrenmelerini teşvik etmek gerektiğini de düşünüyorum. Bunun için de üniversite bünyesinde Türkiye Türkçe'si eğitiminin güçlendirilmesi önem arz etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Kazakistan ve Türk dünyasının başlıca üniversiteleri arasına girdiğini kaydeden Prof. Dr. Şentop şunları söyledi:

"Üniversitenin başarısının anahtarlarından biri de şüphesiz üniversitenin kuruluş anlaşmasıyla güvence altına alınmış olan özerklik ve uluslararasılılık statüsüdür. Bu özel statünün Kazakistan tarafının da desteğiyle daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin her mecrada daha da ileriye taşınması için Kazakistan'daki kardeşlerimizle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu gayreti göstermeye devam edeceğiz. "

Düzenlenen programa Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar da katıldı.