TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım İzmir'de Karabağlar Kahvehane'sini Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım İzmir'de Karabağlar Kahvehane'sini ziyaret etti İZMİR - TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım İzmir'de Karabağlar Kahvehane'sini ziyaret etti.
TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım İzmir
'de Karabağlar
Kahvehane'sini ziyaret etti
İZMİR - TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım İzmir'de Karabağlar Kahvehane'sini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:06 Kaynak: İHA
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