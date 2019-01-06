Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım İzmir'de Karabağlar Kahvehane'sini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım İzmir'de Karabağlar Kahvehane'sini Ziyaret Etti

45 dakika önce

TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım İzmir'de Karabağlar Kahvehane'sini ziyaret etti İZMİR - TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım İzmir'de Karabağlar Kahvehane'sini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım İzmir'de Karabağlar Kahvehane'sini ziyaret etti
İZMİR - TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım İzmir'de Karabağlar Kahvehane'sini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

İzmir, Karabağlar, Binali Yıldırım, Genel
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