TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Valiliğimizi Ziyaret Etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Valiliğimizi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Valiliğimizi Ziyaret Etti

21.08.2021 05:34

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimizi ziyaret eden TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Havaalanı'nda, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, M.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimizi ziyaret eden TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Havaalanı'nda, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, M. Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve İl protokolü tarafından karşılandı. Daha sonra Valiliğimize ziyarette bulunan TBMM Başkanı Sayın Şentop, şeref defterini imzalamasının ardından Vali Coşkun ile Valilik Makamı'nda bir süre görüştü. TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'a ziyaretlerinde, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ve İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'de eşlik etti. Valilik ziyaretinin ardından TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, esnaf ve vatandaşlarımızla da selamlaşarak bir süre hasbihal etti.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Valiliğimizi Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Valiliğimizi Ziyaret Etti - Son Dakika
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