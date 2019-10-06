Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, 1 milyon liralık ödülü kazanan Arda Ayten'i kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, 1 milyon liralık ödülü kazanan Arda Ayten'i kutladı

39 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, özel bir televizyonda yayımlanan bilgi yarışmasında tüm soruları yanıtlayarak 1 milyon liralık büyük ödülü kazanan Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisi Arda Ayten'i telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, 1 milyon liralık ödülü kazanan Arda Ayten'i kutladı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, özel bir televizyonda yayımlanan bilgi yarışmasında tüm soruları yanıtlayarak 1 milyon liralık büyük ödülü kazanan Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisi Arda Ayten'i telefonla arayarak tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, "ATV'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında, Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten tüm soruları doğru cevapladı. İstiklal Marşı ile alakalı son sorudaki sabrı, dikkati, zekası ve hafızası ile başarıyı fazlasıyla hak etti. Kendisini yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sütçü İmam Üniversitesi, Mustafa Şentop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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