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TBMM Başkanı Şentop: "100. yılını andığımız Gazi Meclisi'miz, Milli Mücadele'nin sonucu değil,...
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "100. yılını andığımız Gazi Meclisi'miz, Milli Mücadele'nin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargahıdır.
TBMM Başkanı Şentop: "100. yılını andığımız Gazi Meclisi'miz, Milli Mücadele'nin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargahıdır."
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:14 Kaynak: AA
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