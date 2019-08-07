TBMM Başkanı Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle kahvaltıda bir araya...
26 dakika önce
11. Büyükelçiler Konferansı Salondan görüntüler Katılımcılardan görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:04 Kaynak: AA
11. Büyükelçiler Konferansı
Salondan görüntüler
Katılımcılardan görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un konuşması
Toplu fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle kahvaltıda bir araya geldi.
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