Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle kahvaltıda bir araya...
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TBMM Başkanı Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle kahvaltıda bir araya...

26 dakika önce

11. Büyükelçiler Konferansı Salondan görüntüler Katılımcılardan görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle kahvaltıda bir araya geldi.

11. Büyükelçiler Konferansı
Salondan görüntüler
Katılımcılardan görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Toplu fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:04 Kaynak: AA
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