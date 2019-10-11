TBMM Başkanı Şentop
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonunda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonunda konuştu.
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