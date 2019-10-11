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TBMM Başkanı Şentop

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonunda konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonunda konuştu.

TBMM Başkanı Şentop

Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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