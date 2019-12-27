TBMM Başkanı Şentop - 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'nun hazırlamış olduğu rapor - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop - 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'nun hazırlamış olduğu rapor - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop - 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'nun hazırlamış olduğu rapor

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı. (4)

TBMM Başkanı Şentop - 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'nun hazırlamış olduğu rapor

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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