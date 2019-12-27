TBMM Başkanı Şentop - 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'nun hazırlamış olduğu rapor - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop - 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'nun hazırlamış olduğu rapor
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:06 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı. (4)
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