Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ziyaretinde konuştu
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TBMM Başkanı Şentop 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ziyaretinde konuştu

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ziyaretinde konuştu(Tür: Ankara)

TBMM Başkanı Şentop 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ziyaretinde konuştu
(Tür: Ankara)
TBMM Başkanı Şentop 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ziyaretinde konuştu
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:59 Kaynak: DHA
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