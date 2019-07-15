TBMM Başkanı Şentop 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ziyaretinde konuştu
1 saat önce
TBMM Başkanı Şentop 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ziyaretinde konuştu(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:59 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ziyaretinde konuştu
(Tür: Ankara
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