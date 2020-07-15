TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programa, şehit yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Şentop, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dua edildi. Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Şentop, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. - ANKARA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
11:38
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
11:15
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
10:58
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
10:42
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
10:38
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
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