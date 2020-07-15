TBMM Başkanı Şentop: "15 Temmuz hain darbe girişiminin temel sebebi, Türkiye'nin dünyada söz... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "15 Temmuz hain darbe girişiminin temel sebebi, Türkiye 'nin dünyada söz söylemesini mümkün kılacak mevcut küresel sistemin adaletsizliklerine itiraz edecek güç haline gelmeye başlamasıdır."

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