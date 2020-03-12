TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı

14 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı

Mustafa Şentop, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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