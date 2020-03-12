Son Dakika › Genel › TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı
14 dakika önce
TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı.
Son Dakika Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi