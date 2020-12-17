TBMM Başkanı Şentop: 160'a yakın ülkeye yardımda bulunduk - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: 160'a yakın ülkeye yardımda bulunduk

17.12.2020 11:50
TBMM Başkanı Şentop: 160'a yakın ülkeye yardımda bulunduk, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyanın en zengin ülkesi olmayabiliriz. Ancak dünyanın en cömert ülkesi olmakla gurur duyuyoruz.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyanın en zengin ülkesi olmayabiliriz. Ancak dünyanın en cömert ülkesi olmakla gurur duyuyoruz. Salgınla mücadele çerçevesinde 160'a yakın ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardımda bulunduk, taleplerini karşıladık" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, video konferans yöntemiyle, Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA) ülkeleri 6'ıncı Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Şentop, koranavirüs salgınıyla ilgili, "Bugüne kadar salgın nedeniyle, her kıtadan, her ırktan, her dilden, her dinden ve her renkten 70 milyonu aşkın kişi hastalandı ve 1.5 milyondan fazla insanı ne yazık ki kaybettik. Virüs insanlar arasında fark gözetmediğine göre derdimiz de bir, acımız da bir. O halde kimseyi arkada bırakmadan yaraları birlikte sarmak, geleceğe birlikte yürümek mecburiyetindeyiz. Bugün bütün dünya daha önce benzerini bizzat tecrübe etmediği bir zaman diliminden geçiyor. Ancak insanlık tarihi, salgınların dünya üzerindeki etkileri hakkında bize önemli tecrübeler aktarıyor" dedi.

'ÜLKELER ARASINDA 'MASKE SAVAŞLARI' YAŞANDI'Salgının, siyasi, diplomatik, ekonomik, ticari, kültürel, sosyolojik, psikolojik ve diğer birçok alandaki etkilerinin ilerleyen dönemlerde de görülmeye devam edeceğini ifade eden Şentop, şöyle dedi: "Bunları yine tarihten çıkardığımız dersler ve bilimsel bir anlayışla hep birlikte yöneteceğiz. Salgınının uluslararası ilişkilerde nasıl bir etkisi olacağına dair tartışmalar da tüm salgın sürecinde devam etti. Bazıları birinin, bazıları da diğerinin ağır bastığını savundu. Avrupa Birliği üyeleri arasında dahi çekişmeler yaşandı ve varoluş gayesine aykırı olarak aralarındaki sınırları tekrar yükselttiler. Dünyanın en gelişmiş ve zengin addedilen ülkeleri arasında 'maske savaşları' yaşandı. Birbirlerinin tıbbi malzemelerine korsanvari bir şekilde el koyan ülkeler oldu. Bazı ülkelerin sahip olduğu tıbbi imkanları yayılmacı dış politikaları için 'araçsallaştırmalarını' tarif eden 'maske diplomasisi' kavramı ortaya çıktı. Diğer tarafta ise, ne kadar güçlü ve zengin olursa olsun hiçbir ülkenin her ihtiyacını kendi başına karşılayamadığı ve başka ülkelerin yardımına ihtiyaç duyduğu gerçeğiyle de yüz yüzeyiz. Geride bıraktığımız süreçte, düzgün işleyen uluslararası kuruluşların aslında ne kadar elzem olduğunu da müşahede ettik."'160'A YAKIN ÜLKEYE YARDIMDA BULUNDUK'Daha sonra Türkiye'nin salgın sürecinde yabancı ülkelere yaptığı destek ve yardımları anlatan Şentop, "Yardıma ihtiyaç duyan tüm ülkelere el uzatmaya çalışırken, uluslararası kuruluşlarla da iş birliğini sürdürdük. Hatta uluslararası örgütlerin kapasitelerinin insani gayretler için nasıl kullanabileceğinin örneklerini gösterdik. Salgınla mücadele çerçevesinde 160'a yakın ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardımda bulunduk, taleplerini karşıladık. Dünyanın en zengin ülkesi olmayabiliriz. Ancak dünyanın en cömert ülkesi olmakla gurur duyuyoruz" dedi.Ayrıca salgın sürecinde ayrımcı, ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerde endişe verici bir artış yaşandığına dikkat çeken Şentop, "Bazı ülkelerde, halihazırda endişe verici düzeyde olan İslamofobinin bu dönemde daha da ivme kazandığını, bazı etnik ve dini azınlıklara mensup kişilerin, göçmenlerin ve yabancıların salgınla ilişkilendirildiğini, özellikle Müslüman ve azınlık gruplara karşı ırkçı söylemlerin gözle görülür derecede arttığını üzülerek müşahede ediyoruz. Yine salgın döneminde Asya kökenli insanlara karşı ayrımcı yaklaşımın arttığı da maalesef istatistiklere yansımıştır" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop: 160'a yakın ülkeye yardımda bulunduk
TBMM Başkanı Şentop: 160'a yakın ülkeye yardımda bulunduk
TBMM Başkanı Şentop: 160'a yakın ülkeye yardımda bulunduk
TBMM Başkanı Şentop: 160'a yakın ülkeye yardımda bulunduk
TBMM Başkanı Şentop: 160'a yakın ülkeye yardımda bulunduk
TBMM Başkanı Şentop: 160'a yakın ülkeye yardımda bulunduk

Mustafa Şentop, Parlamento, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 160'a yakın ülkeye yardımda bulunduk - Son Dakika


Son Dakika

Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 468,7 liradan işlem görüyor Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mesut Özil, 50 bin kişiye yemek yardımında bulunacak Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Öterken bayılan Denizli horozu için 25 bin lira değerinde otomobil teklif edildi
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz         
11:39
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yaptırımlar ben ve üç arkadaşımı ilgilendiriyor, projelerimizi değil Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yaptırımlar ben ve üç arkadaşımı ilgilendiriyor, projelerimizi değil         
11:21
Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı         
10:52
Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı         
10:24
Kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği doktora dehşeti yaşattı! Bıçaklı saldırı girişimi kamerada Kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği doktora dehşeti yaşattı! Bıçaklı saldırı girişimi kamerada         
09:57
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:18
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor         
07:53
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 11:55:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop: 160'a yakın ülkeye yardımda bulunduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei