TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı

ÇANAKKALE Boğazı'nda 2 kıtayı birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden çalışmaları inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 318 metre yükseklikteki kuleye çıkarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

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