TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı

19.03.2021 16:42
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'nda 2 kıtayı birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden çalışmaları inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 318 metre yükseklikteki kuleye çıkarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda 2 kıtayı birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden çalışmaları inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 318 metre yükseklikteki kuleye çıkarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü törenlerine katıldıktan sonra dün Lapseki Şekerkaya mevkiindeki şantiye alanına giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çalışmalar hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki yakasında bulunan 318 metre yükseklikteki kulesine asansörle çıktı. Bakan Adil Karaismailoğlu, kedi yolu üzerinde TBMM Başkanı Şentop'a, ana kabloların çekilmesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından da günün anısına fotoğraf çektirildi. 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde çekilen fotoğraflar, basın kuruluşlarıyla paylaşıldı.


TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı
TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı

1915 Çanakkale Köprüsü, Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şentop, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü zirvesinde bilgi aldı - Son Dakika


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