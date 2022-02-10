TBMM Başkanı Şentop 2 defa seçilme hakkı yeni sistemde getirilmiştir - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: 2 defa seçilme hakkı yeni sistemde getirilmiştir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni getirilen düzenlemeyle, 101'inci maddeyle bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da seçilme hakkı getirildiği raporda ifade edilmiş. Yeni düzenlemeyle 2 defa seçilme hakkının yeni sistem içinde getirildiği anlaşılmaktadır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şentop, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili, "Bu konu hukuki bir konu. Hukuki bir tartışma yapmak lazım. Bu konuyu gündeme getiren arkadaşlar, milletvekilleri boylarını aşan sularda yüzüyorlar. Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma" diye konuştu.

Şentop, bu konunun 2016 yılının sonlarında verilen Anayasa değişikliği teklifiyle TBMM'nin gündemine geldiğini hatırlatarak, "Ben o zaman Anayasa Komisyonu Başkanıydım. Teklifin gelmesi aşamasından, komisyona havalesinden itibaren bu sürecin detaylarını biliyorum. Bu da o teklif içinde Anayasanın 101'inci maddesiyle ilgili bir değişiklikti. Elimde komisyon raporu var. Sıra sayısı 44. Bu teklif Anayasa Komisyonu'na geldikten sonra 10 gün süreyle görüşüldü. O görüşmelerin sonunda Anayasa Komisyonu bir rapor hazırlıyor. TBMM Genel Kurulu'nda bu rapor üzerinden görüşme yapılıyor" dedi.'3 DEFA ADAY OLMA İMKANI TANINDIĞI İFADELERİ VAR'Komisyondaki tüm detayları hatırladığını ve tartışmalar üzerine şimdi tekrar gözden geçirdiğini vurgulayan Şentop, "Komisyonda hiçbir arkadaş muhalefet partilerinden milletvekilleri de var, bu konuya dair aday olunamayacağı gibi hiçbir şey söylemedikleri gibi tam aksine Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 defa aday olacağını, hatta daha sonraki seçimde 1 kez daha aday olmak suretiyle 3 defa aday olma imkanı tanındığına dair ifadeleri var" diye konuştu. '5 SENE GEÇMİŞ, JETON YENİ DÜŞMÜŞ'Şentop, komisyon raporunun 40'ıncı sayfasındaki paragrafta "Teklifin kanunlaşmasıyla getirilen 2 dönem seçilebilme imkanından bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce görev yapmış cumhurbaşkanlarının görev dönemlerinin hesaba katılmayacağı tartışmasızdır" ifadesi yer aldığını belirterek, "Yani bu konuda aksi hiçbir görüş ileri sürülmediği için konu çok açık bir şekilde ortaya konulmuş. Yeni getirilen düzenlemeyle, 101'inci maddeyle bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da seçilme hakkı getirildiği raporda ifade edilmiş. Daha sonra muhalefet partilerinden arkadaşlar muhalefet şerhi yazmışlar. Bu konuya itiraz eden var mı? Yok. Genel kurulda komisyon raporu görüşülmüş. Farklı bir görüş ifade edilmiş mi? Edilmemiş. Aradan 5 sene geçmiş, jeton yeni düşmüş. Arkadaşlarımız yeni bir şeyler bulduklarını sanıyorlar. 5 sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konulmuş" dedi.'YENİ SİSTEMDE GETİRİLMİŞTİR'TBMM'de yapılan düzenlemenin önemine dikkat çeken Şentop, "Burada kanunlar yorumlanıyor ihtilaf olduğu zaman. Yorumda en önemli husus; bu düzenleme niçin yapılmış, ne maksatla yapmışlar şeklinde bir yaklaşımdır. Burada da meclis görüşmelerinde kanun teklifine, gerekçelerine, komisyon görüşmelerine bakılır. TBMM'nin bu düzenlemeyi yaparken maksadının ne olduğu; yeni düzenlemeyle 2 defa seçilme hakkının yeni sistem içinde getirildiği anlaşılmaktadır. Tek husus bu değil, başka gerekçeleri de var. Hukukçularla yapılabilecek tartışmalardır bunlar" değerlendirmesinde bulundu. 'TBMM MAKAMI ONURLU BİR MAKAMDIR'Meclis Başkanı Şentop, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in kendisine yönelik eleştirileri ile ilgili soruya, "Türkiye'de herkes istediğini yazar. İtirazımız olmaz. TBMM Başkanıyım. TBMM makamı onurlu, şerefli bir makamdır. Bu makamda bulunan bir keşinin rolü iyi roldür, bellidir. İlave bir rol aramasına ihtiyaç yoktur" dedi.'HADDİNİ AŞAN DEĞERLENDİRME' Şentop, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine, "TMT, Kıbrıs'ta Türkleri katleden Rumlara karşı bir mücadele yürütmüştür. Bir anlamda Kuva-yi Milliye'dir. TMT hakkındaki değerlendirmeleri yanlış ve haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum" diye konuştu. Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektrik faturalarına ilişkin açıklamaları ile ilgili, "Bütün vatandaşlar her konuda eleştiri yapabilir. Önemli olan demokrasi ve bir mevzuat içerisinde yapılmasıdır. Siyasi tartışmalara girmek istemiyorum" dedi.'DENGEYİ KORUMAK LAZIM'TBMM Başkanı Şentop, milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin soru üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızla zaman zaman görüşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız aynı zamanda devletimizin başıdır. Dokunulmazlık bir anayasal kurumdur. Suç işleme özgürlüğü tanıyan bir kurum değildir. Dokunulmazlık yasama faaliyetlerini korumak için ortaya çıkmıştır. Dengeyi korumak lazım. Anayasal düzene karşı hareket içerisinde olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde şahsi görüşümü ifade etmek isterim" diye konuştu.

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Haber-Kamera: Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA,