Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım

22.09.2021 10:02
TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, seçim kanunlarında yapılacak değişikliğe ilişkin, "2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım. 1 yıl sonra 2023 Haziran'ında seçim olacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, seçim kanunlarında yapılacak değişikliğe ilişkin, "2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım. 1 yıl sonra 2023 Haziran'ında seçim olacak. Henüz Meclis'e verilmiş bir teklif yok. Geldiği zaman şüphesiz hemen sevk ediyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, İspanya ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kanunlarındaki değişikliğe ilişkin "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim" açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Seçim kanunu ile ilgili değişikliğin seçimlerden en geç 1 yıl önce yapılması lazım çünkü seçim kanunu değişiklikleri 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım. 1 yıl sonra 2023 Haziran'ında seçim olacak. Henüz Meclis'e verilmiş bir teklif yok. O bakımdan benim bir değerlendirme yapmam söz konusu değil. Geldiği zaman şüphesiz hemen sevk ediyoruz. Önce komisyon aşaması daha sonra Genel Kurul aşaması olacak. Meclis'in kendi olağan gündemi devam eder, muhtemelen de kasım ortasına doğru bütçe ile görüşmeler başlar. Ben biraz erken ama yeni yasama yılının milletvekillerimiz için, Meclis'imiz için hayırlı olmasını, faydalı sonuçlar elde edecek hayırlı sonuçlar olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim."TBMM Başkanı Şentop, 1 Ekim'de açılması planlanan Meclis'in ilk günkü programıyla ilgili de "1 Ekim'de Anayasa'daki ifade gereği olarak, bizim teamüllerimiz de öyle Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Meclis'in açılışında bir konuşma yapacak o gün de açılışı yapacağız. Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. Milli Eğitim Bakanı'mızın yemini de söz konusu olacak çünkü iç tüzüğümüze göre yeni bakanlar Meclis'in toplandığı ilk oturumda yemin ederler. Onu yapacağız, ondan sonra rutin çalışmalar yine salı gününden itibaren devam edecek" dedi.

?


TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler 09:52 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda, Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı 09:40 Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda, Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart 09:32 Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart
Düğünde damada derede görülmemiş eziyet! Şalvar giydirip dans ettirdiler 09:07 Düğünde damada derede görülmemiş eziyet! Şalvar giydirip dans ettirdiler Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz 08:53 Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda 08:11 Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda "Hikmet" ölüyor mu?
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup 08:02 BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti 22:08 Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti

Son Dakika Haberleri
09:51 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
09:42 Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti
09:40 Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda, Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı
09:37 Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı
09:32 Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart
09:09 37 milyon 845 bin liralık zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi
09:00 Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı
08:52 Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz
08:11 Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda "Hikmet" ölüyor mu?
08:06 Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak
Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban'a göre Adana Demir'in son saniye golünde net faul var Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban'a göre Adana Demir'in son saniye golünde net faul var         
09:58
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı         
09:38
37 milyon 845 bin liralık zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi 37 milyon 845 bin liralık zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi         
09:10
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak         
08:06
BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı         
07:18
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor         
21:22
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm         
17:45
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 10:05:51. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement