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TBMM Başkanı Şentop: "23 Nisan akşamı saat 21.00'de bütün vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un AA muhabirine açıklama yapması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un AA muhabirine açıklama yapması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:47 Kaynak: AA
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