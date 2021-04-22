TBMM Başkanı Şentop, 23 öğrenciyi kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, 23 öğrenciyi kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 öğrenciyi kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Bağcılar Belediyesi'nin 'Başkan'la Süper Gezi' adıyla düzenlediği programla belirlenen 23 öğrenciyi kabul etti. Divan Salonu'nda çocuklarla bir süre sohbet eden ve sorularını cevaplayan Şentop, TBMM'nin kuruluşu ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgi verdi. Şentop, çocuklardan Miraç Eymen Kaya'nın okuduğu İstiklal Marşı ve Sena Kılavuz'un okuduğu şiiri beğeniyle takip ederek, çocukları kutladı. Program kapsamında çocukları makamında da ağırlayan Meclis Başkanı Şentop, koltuğunu Bağcılar Aşık Veysel İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya'ya devretti. Şentop, çocuklarla makam çıkışında ve TBMM şeref merdivenlerinde fotoğraf çektirdi. TBMM Başkanı Şentop, ziyaretleri için çocuklara teşekkür etti.