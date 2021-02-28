Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "28 Şubat darbesinin faillerini lanetle anıyorum, mağdurlarını hürmetle selamlıyorum" - Son Dakika

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "28 Şubat darbesinin faillerini lanetle anıyorum, mağdurlarını hürmetle selamlıyorum"

28.02.2021 11:19
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop:

Son dakika haber: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "24. yıldönümünde 28 Şubat darbesinin faillerini, taşeronlarını, işbirlikçilerini lanetle anıyorum; mağdurlarını, mazlumlarını hürmetle selamlıyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "24. yıldönümünde 28 Şubat darbesinin faillerini, taşeronlarını, işbirlikçilerini lanetle anıyorum; mağdurlarını, mazlumlarını hürmetle selamlıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi sosyal medya hesabından 28 Şubat post-modern darbesinin yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Şentop, 28 Şubat darbesinin faillerini, taşeronlarını, iş birlikçilerini lanetlediğini, 28 Şubat darbesi sürecinin mağdurlarını, mazlumlarını ise hürmetle andığını aktardı. Şentop, 28 Şubat darbesinin millet iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Milletimizin basireti ve sağduyusu bütün çatışma ve kaos beklentilerini boşa çıkarmış, '28 Şubat bin yıl devam edecek' sözünde ruhunu bulan milli irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır. Türlü türlü kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak, sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gaspetmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir."

"Demokrasiyi lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır"

Şentop, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle Türk milletinin terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler olduğunu belirterek, Türk milletinin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olduklarını kaydetti. Şentop, "Türkiye'nin ve demokrasimizin teminatı, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletimizin bizatihi kendisidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mustafa Şentop, 28 Şubat, Twitter, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: '28 Şubat darbesinin faillerini lanetle anıyorum, mağdurlarını hürmetle selamlıyorum' - Son Dakika


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