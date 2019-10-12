Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı

TBMM Başkanı Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı

19 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Muhammad Alam Ezedyar ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Muhammad Alam Ezedyar ile görüştü.

Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen, Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansına katılanlarla görüşmelerini sürdürdü.

TBMM Başkanı Şentop, bu kapsamda, Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Muhammad Alam Ezedyar ile bir araya geldi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgiler veren TBMM Başkanı Şentop, bu harekatın sadece Türkiye için değil, Suriye ve bölgesine fayda getireceğine inandığını söyledi.

Rahmani de Suriye topraklarında çok fazla teröristin bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin gerçekleştirdiği harekatı desteklediklerini belirtti. Türkiye'nin çok sayıda Suriyeli mülteciyi topraklarında barındırdığını vurgulayan Rahmani, Türkiye'nin diğer yandan terörle çok ciddi mücadele yürüttüğünü sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı

Parlamento, Afganistan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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