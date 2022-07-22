TBMM Başkanı Şentop: 'Tüm dünya derin ve hatta kronik hale gelmiş bir mülteci krizi ile karşı karşıya'

Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 7'NCİ BÖLGESEL KALKINMA TOPLANTISINDA KONUŞTU TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

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