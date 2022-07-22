TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 7'NCİ BÖLGESEL KALKINMA TOPLANTISINDA KONUŞTU TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 7'NCİ BÖLGESEL KALKINMA TOPLANTISINDA KONUŞTU TAMAMI FTP'DE

22.07.2022 12:11
TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 7'NCİ BÖLGESEL KALKINMA TOPLANTISINDA KONUŞTU TAMAMI FTP'DE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugün Kırklareli'nde düzenlenecek 7'nci Bölgesel Kalkınma Toplantısına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugün Kırklareli'nde düzenlenecek 7'nci Bölgesel Kalkınma Toplantısına katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 7'NCİ BÖLGESEL KALKINMA TOPLANTISINDA KONUŞTU TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 7'NCİ BÖLGESEL KALKINMA TOPLANTISINDA KONUŞTU TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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