Kaynak: DHA
Mustafa Şentop, Kırklareli, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 7'NCİ BÖLGESEL KALKINMA TOPLANTISINDA KONUŞTU TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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