TBMM Başkanı Şentop'a TÜRKSOY'dan Abay Kunanbay Madalyası - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'a TÜRKSOY'dan Abay Kunanbay Madalyası

25.01.2021 16:41

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) Abay Kunanbay Madalyası ile ödüllendirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) Abay Kunanbay Madalyası ile ödüllendirildi.

Meclis'teki makamında TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul eden Şentop'a, Abay Kunanbay Madalyası takdim edildi.

Meclis Başkanı Şentop, TÜRKSOY'un, kültürel devamlılığı ve bütünlüğü sağlamaya vesile olduğunu söyledi.

TÜRKSOY'un, kurulduğu 1993'ten bu yana başta Türk kültürüne hizmet etmek, Türk dünyasındaki farklı ülkelerde yaşayan aynı köken, kültür ve dilden insanları bir araya getirmek için yürüttüğü faaliyetlerin önemine işaret eden Şentop, bu faaliyetlerin gelecek süreçte de başarılı şekilde devam etmesi temennisinde bulundu.

2020'nin, ünlü Kazak aydını, bilim, kültür, felsefe ve eğitim insanı Abay Kunanbay'ın doğumunun 175. yılı dolayısıyla "Abay Kunanbay Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Şentop, Kunanbay'ın, Kazak kültürü açısından çok önemli bir isim olduğunu ifade etti. Şentop, "Sayın Nazarbayev'in ifadesiyle 'Abay Kunanbay'ı anlamak, Kazak halkını, kültürünü anlamaktır.' Eserleriyle elçi olacaktır inşallah. Türk dünyasında onu tanımak için geniş kapsamlı faaliyetler düzenlenecek. Bu vesileyle sizi bu karardan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ise Türk makamlarının kendilerine çok destek verdiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının, TBMM'nin, milletvekillerinin ve parlamentolar arası dostluk gruplarının, programlarına iyi niyetle katıldığını belirtti.

Kaseinov, Şentop'a, "TÜRKSOY'u daha iyi anlatmak için sizinle iyi zamanlar geçirmek istiyoruz. TÜRKSOY'a sizi davet etmekten onur duyarız." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'a TÜRKSOY'dan Abay Kunanbay Madalyası
TBMM Başkanı Şentop'a TÜRKSOY'dan Abay Kunanbay Madalyası
TBMM Başkanı Şentop'a TÜRKSOY'dan Abay Kunanbay Madalyası
TBMM Başkanı Şentop'a TÜRKSOY'dan Abay Kunanbay Madalyası

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Türk kültürü, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'a TÜRKSOY'dan Abay Kunanbay Madalyası - Son Dakika


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