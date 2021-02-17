TBMM Başkanı Şentop, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti
17.02.2021 22:09
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.
Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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