TBMM Başkanı Şentop: "(ABD Başkanı Trump'ın sözleri) Bu tür sözlerin ABD iç politikasıyla alakalı...
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TBMM Başkanı Şentop: "(ABD Başkanı Trump'ın sözleri) Bu tür sözlerin ABD iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:44 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: "(ABD Başkanı Trump'ın sözleri) Bu tür sözlerin ABD iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak böyle bir tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye'yi kimsenin tehdit edemeyeceğini ifade etmek istiyorum."
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