TBMM Başkanı Şentop: "(ABD Başkanı Trump'ın sözleri) Bu tür sözlerin ABD iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak böyle bir tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye'yi kimsenin tehdit edemeyeceğini ifade etmek istiyorum."