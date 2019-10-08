Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "(ABD Başkanı Trump'ın sözleri) Bu tür sözlerin ABD iç politikasıyla alakalı...
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: '(ABD Başkanı Trump'ın sözleri) Bu tür sözlerin ABD iç politikasıyla alakalı...

TBMM Başkanı Şentop: "(ABD Başkanı Trump'ın sözleri) Bu tür sözlerin ABD iç politikasıyla alakalı...

56 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop: "(ABD Başkanı Trump'ın sözleri) Bu tür sözlerin ABD iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz.

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "(ABD Başkanı Trump'ın sözleri) Bu tür sözlerin ABD iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak böyle bir tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye'yi kimsenin tehdit edemeyeceğini ifade etmek istiyorum."

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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