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TBMM Başkanı Şentop: "ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün...
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur"
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:58 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: "ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur"
Son Dakika Trump sözde 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı Palandöken'e giden İmamoğlu, kayak yaptığı fotoğrafları paylaştı