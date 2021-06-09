TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yeni seçilen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, makamında gerçekleşen kabulde, seçilmeleri dolayısıyla HSK üyelerine, "HSK Üyeliğine seçilen arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyor, ülkemiz, milletimiz ve yargı camiamız için hayırlı olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

Şentop, "16 Nisan 2017 anayasa değişikliğiyle oluşturulan yapı, nitelikli bir çoğunlukla Mecliste özellikle yedi üyenin seçimiyle işliyor. Burada da tartışmasız bir şekilde Mecliste de hallolmuş oldu. 4 yıl görev yapacak olan bir kurulun her türlü tartışmadan uzak olması iyi olur, en doğru tercihti hayırlı olsun. Allah muvaffak etsin." ifadelerini kullandı.