Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret etti
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Yenikapı'da ikincisi düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri" programında Adıyaman Üniversitesi standını da ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Yenikapı'da ikincisi düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri" programında Adıyaman Üniversitesi standını da ziyaret etti.


Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile bir araya gelerek üniversitenin çalışmaları hakkında bilgiler alan Şentop'a, Turgut tarafından Adıyaman'ın tarihi değerlerinden Cendere Köprüsü maketi takdim edildi.


Rektör Turgut ve ekibine çalışmalarında başarılar dileyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin en güzel ve huzurlu şehirlerinden biri olan Adıyaman'ın üniversitesinin de bir o kadar güzel ve huzurlu bir eğitim yuvası olacağından hiç şüphem yok. Prof. Dr. Mehmet Turgut ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.


Adıyaman'ı tanıtmak amacıyla düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri'nin ikinci gününde de Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret eden misafirleri ağırlayan Rektör Turgut, etkinliklerin Adıyaman Üniversitesi adına oldukça verimli geçtiğini belirtti. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Mustafa Şentop, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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