Son Dakika Haberleri: - TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile bir araya geldi
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- TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile bir araya geldi

1 saat önce

- TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile bir araya geldiNURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Heyeti, Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'da Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Meclis Heyeti ile bir araya geldi.

- TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile bir araya geldi

NURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Heyeti, Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'da Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Meclis Heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için gittiği Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da temaslarını sürdürüyor. Temasları kapsamında Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Saleem Mandviwalla'yı kabul eden Şentop sonrasında, Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Meclis Heyeti ile bir araya geldi.

- TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile bir araya geldi

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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